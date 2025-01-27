حكومة طالبان تفرج عن جندي كندي سابق بوساطة قطرية

أفرجت حكومة طالبان الأحد عن جندي سابق كندي سجن قبل شهرين، وذلك بموجب اتفاق لعبت قطر دور الوساطة فيه، بحسب ما أفاد مصدر مطلع على عملية الإفراج وكالة "فرانس برس".



واعتقلت سلطات طالبان ديفيد لافري في كابول في تشرين الثاني 2024، علما بأنه عرف قبل ثلاث سنوات على ذلك لدوره في المساعدة على إجلاء الأفغان أثناء انسحاب القوات الأميركية وتلك المتحالفة معها من البلاد.



وقال المصدر طالبا عدم الكشف عن هويته نظرا إلى حساسية المفاوضات: "تم الإفراج عن لافري في أفغانستان وهو الآن في الدوحة في قطر"، مشيرا الى أن الأمر تم "بعد طلب قدمته الحكومة الكندية لقطر".



وذكر المصدر أن "الوسطاء القطريين نسقوا مع مسؤولين كنديين كبار واستغلوا علاقاتهم في أفغانستان لإرسال فريق طبي إلى كابول لتقييم وضع لافري وتقديم العناية، بينما قاموا أيضا بتسهيل الاتصال بين لافري وعائلته".



وقال إنه "بعد تحقيق اختراق في المحادثات، بات السيد لافري الآن في الدوحة برفقة عائلته. خضع إلى تقييم طبي فور وصوله".



من جانبها، قالت وزيرة الخارجية الكندية ميلاني جولي في منشور على منصة "إكس": "تحدثت للتو مع ديفيد لافري فور وصوله سالما إلى قطر آتيا من أفغانستان".



وأضافت: "معنوياته جيدة"، بينما شكرت قطر على المساعدة في الافراج عنه.



وساعد لافري عام 2021 حوالى مئة أفغاني على الفرار من كابول أثناء الانسحاب الفوضوي للقوات الأميركية وتلك المتحالفة معها من أفغانستان.



وقضى عقودا في الجيش الكندي. وتفيد تقارير بأنه كان يدير شركة أمنية خاصة في كابول.



ويأتي الإفراج عنه بعد إطلاق حكومة طالبان مواطنَين أميركيَين مقابل مقاتل أفغاني كان مسجونا في الولايات المتحدة، في اتفاق رعته قطر أيضا.

