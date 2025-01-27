روسيا: أسقطنا 32 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الليل

أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم، أن أنظمة الدفاع الجوي بالبلاد اعترضت ودمرت 32 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الليل.



وأفادت الوزارة على تطبيق الرسائل تيليغرام، بأن ما يقرب من نصف الطائرات المسيرة دمرت فوق منطقة فورونيج المتاخمة لأوكرانيا، والبقية في مناطق عدة قريبة.