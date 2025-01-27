انفجار شاحنة وقود بباكستان... وسقوط قتلى وجرحى

ذكرت قناة جيو نيوز الإخبارية الباكستانية اليوم، أن ما لا يقل عن خمسة أشخاص لقوا حتفهم وأصيب 31 آخرون في انفجار شاحنة وقود بمنطقة مولتان بإقليم البنجاب.



وأدى الانفجار إلى اندلاع حريق هائل وسقوط حطام من شاحنة الوقود على مناطق سكنية مما تسبب في دمار كبير.



وقال مسؤولو الإنقاذ إنه تم إخماد الحريق بعد جهود استمرت ساعات عدة بمشاركة عربات إطفاء واستخدام أنظمة مكافحة الحرائق بالرغوة.