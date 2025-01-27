لوكاشينكو يحقق فوزا ساحقا في انتخابات الرئاسة في روسيا البيضاء

أظهرت نتائج أولية اليوم، أن رئيس روسيا البيضاء ألكسندر لوكاشينكو مدد حكمه المستمر منذ 31 عاما بتحقيق فوز ساحق في انتخابات رئاسية وصفها الغرب بأنها غير نزيهة.



ونقلت وسائل إعلام روسية عن رئيس اللجنة المركزية للانتخابات في روسيا البيضاء إيغور كاربينكو قوله في مؤتمر صحفي صباح اليوم: "يمكنكم تهنئة جمهورية روسيا البيضاء. لقد انتخبنا رئيسا".



وتشير النتائج التي نشرت على موقع اللجنة المركزية للانتخابات على تيليغرام إلى حصول لوكاشينكو على 86.8 بالمئة من أصوات الناخبين.



وقالت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي في الفترة التي سبقت عملية التصويت إن الانتخابات لا يمكن أن تكون حرة ونزيهة لأن وسائل الإعلام المستقلة محظورة في روسيا البيضاء إضافة إلى اعتقال شخصيات رئيسية في المعارضة أو إجبارها على ترك البلاد.



وقالت وزيرة خارجية ألمانيا أنالينا بيربوك في منشور على منصة إكس: "لم يكن لدى شعب روسيا البيضاء أي خيار. إنه يوم مرير لكل الذين يتوقون إلى الحرية والديمقراطية".



ودافع لوكاشينكو، الحليف المقرب للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، عن سجن بعض المعارضين.



وقال في مؤتمر صحفي استمر لأكثر من أربع ساعات وعشرين دقيقة: "اختار البعض السجن، واختار البعض الآخر... العيش في الخارج. لم نطرد أحدا من البلاد".



وأضاف أنه لم يمنع أحدا من التعبير عن رأيه في روسيا البيضاء، لكن السجن كان مصير "أشخاص تفوهوا بأكثر مما يجب، وبصراحة، أولئك الذين خالفوا القانون".



وتجاهل لوكاشينكو الانتقادات ووصفها بأنها لا معنى لها وقال إنه لا يهتم باعتراف الغرب بالانتخابات.