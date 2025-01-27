البيت الأبيض: الولايات المتحدة لن تفرض عقوبات على كولومبيا بعد القبول بمطالب ترامب

أعلن المكتب الإعلامي للبيت الأبيض أن الولايات المتحدة لن تفرض رسوما جمركية أو عقوبات على كولومبيا بعد أن وافقت الدولة الواقعة في أميركا الجنوبية على قبول مهاجرين مرحلين من الولايات المتحدة.



كان الرئيس الأميركي دونالد ترامب أعلن في وقت سابق أنه سيفرض إجراءات انتقامية على كولومبيا منها رسوم جمركية وعقوبات وحظر سفر بعد أن رفضت استقبال طائرتين تقلان مهاجرين تقرر ترحيلهم من الولايات المتحدة.



وأكد وزير خارجية كولومبيا انتهاء الأزمة مع الولايات المتحدة.