بسبب تفشي أمراض... الصين تحظر استيراد ماشية ومنتجات حيوانية من دول عدة

حظرت الصين استيراد الأغنام والماعز والدواجن وحيوانات أخرى من دول أفريقية وآسيوية وأوروبية بسبب تفشي أمراض حيوانية مثل جدري الأغنام وجدري الماعز والحمى القلاعية.ووفقا لسلسلة من الإعلانات الصادرة عن الإدارة العامة للجمارك في الصين بتاريخ 21 كانون الثاني، يأتي الحظر -الذي يشمل أيضا منتجات مصنعة وغير مصنعة- بعد أن أصدرت منظمة الصحة العالمية معلومات عن تفشي أمراض في بلدان مختلفة.ويؤثر الحظر الذي فرضته أكبر دولة مستوردة للحوم في العالم على غانا والصومال وقطر وجمهورية الكونغو الديمقراطية ونيجيريا وتنزانيا ومصر وبلغاريا وتيمور الشرقية وإريتريا.وقالت الصين أيضا إنها أوقفت استيراد الأغنام والماعز والمنتجات ذات الصلة من فلسطين وباكستان وأفغانستان ونيبال وبنغلادش بسبب تفشي جدري الأغنام وجدري الماعز.وأعلنت أنها منعت أيضا استيراد الظباء ومنتجاتها من ألمانيا بعد تفشي مرض الحمى القلاعية.