مقتل طفلين في غرق قارب مهاجرين بالبحر المتوسط... ​​وإنقاذ 17

أعلنت منظمة سي بنكس الألمانية غير الحكومية الأحد، أن 17 مهاجرا تم إنقاذهم بعد غرق قاربهم في البحر المتوسط، فيما لقي طفلان حتفهما.وذكرت المنظمة في بيان، أن عملية الإنقاذ جرت في الساعات الأولى من صباح أمس في منطقة البحث والإنقاذ التابعة لمالطا.وجرى انتشال جثة طفل، بينما أجرى فريق طبي تابع للمنظمة عملية إنعاش قلبي رئوي لطفلين آخرين، ما ساعد في إنقاذ حياة أحدهما.وأوضحت أن الناجين قالوا لرجال الإنقاذ أن القارب انطلق وعلى متنه 21 شخصا، ما يعني فقدان شخصين.وذكرت وكالة الأنباء الإيطالية (أنسا) في وقت سابق أن 15 مهاجرا جرى إنقاذهم وعثر على ثلاثة متوفين، فيما لا يزال ثلاثة في عداد المفقودين.