حماس: عودة النازحين إلى شمال قطاع غزة "هزيمة" لـ"مخططات التهجير"

اعتبرت حركة حماس عودة النازحين الفلسطينيين من جنوب قطاع غزة إلى شماله "هزيمة للاحتلال ومخططات التهجير".



وقالت الحركة في بيان وصلت نسخة منه لفرانس برس إن عودة عشرات آلاف النازحين شكل "انتصارا لشعبنا، وإعلان فشل وهزيمة الاحتلال ومخططات التهجير" فيما اعتبرت حركة الجهاد الإسلامي أن عودة النازحين هي "رد على كل الحالمين بتهجير شعبنا".