الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
تغطية مباشرة
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

المرصد السوري: 35 عملية إعدام خلال 3 أيام في سوريا معظمها لعناصر بنظام الأسد

أخبار دولية
2025-01-27 | 02:11
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
المرصد السوري: 35 عملية إعدام خلال 3 أيام في سوريا معظمها لعناصر بنظام الأسد
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
3min
المرصد السوري: 35 عملية إعدام خلال 3 أيام في سوريا معظمها لعناصر بنظام الأسد

أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان الأحد بأن مسلحين تابعين للقيادة الجديدة في سوريا نفذوا 35 عملية إعدام بإجراءات موجزة خلال الساعات الـ72 الماضية، معظمها لعناصر في نظام الرئيس السابق بشار الأسد.
     
من جهتها، قالت السلطات المنبثقة من فصائل المعارضين الذين أطاحوا الأسد الشهر الماضي إنها اعتقلت "عشرات العناصر من الفصائل التي شاركت في العمليات الأمنية في ريف حمص، بتهمة ارتكاب انتهاكات في قرى ريف حمص الشمالي والغربي خلال الأيام الفائتة".
     
ونقلت وكالة الأنباء السورية الرسمية سانا عن السلطات أن "مجموعة إجرامية استغلت هذا الظرف لارتكاب تجاوزات بحق الأهالي، منتحلة صفة أمنية".
     
وبحسب المرصد السوري لحقوق الانسان، "جاءت هذه الاعتقالات بعد الانتهاكات الجسيمة والإعدامات الميدانية التي طالت 35 شخصا خلال الـ72 ساعة الماضية وإهانة العشرات من الأقلية العقائدية". ومعظم الذين أعدموا هم من العناصر السابقين في حكومة الأسد، على ما ذكر المرصد.
     
ووفقا للمرصد، "تم اعتقال عشرات من أعضاء المجموعات المسلحة المحلية الخاضعة لسيطرة التحالف الإسلامي السني الحاكم الجديد، الذين شاركوا في العمليات الأمنية" في منطقة حمص.
     
وأكد المرصد أن "مسلحين محليين من الاكثرية العقائدية في سوريا يقومون بعمليات انتقامية، وتصفية حسابات قديمة ضد أبناء الأقلية العقائدية، من دون الرجوع للقانون مستندين على حالة الفوضى وانتشار السلاح، وتقربهم من إدارة العمليات العسكرية".
     
وشملت الانتهاكات بحسب المرصد "تنفيذ حملات اعتقالات عشوائية طالت عشرات الأشخاص، وإهانتهم وإذلالهم بطريقة بشعة، فضلا عن الاعتداء على رموز دينية، في خرق واضح للقيم الإنسانية. ولم تكتف عند هذا الحد بل تطورت لجرائم التنكيل بالجثث، الإعدامات الميدانية، وعمليات القتل الوحشية التي طالت عددا من المدنيين، في مشاهد تعكس مستوى غير مسبوق من القسوة والعنف".
     
وقالت مجموعة السلم الأهلي في سوريا، إحدى مجموعات المجتمع المدني، في بيان إن ضحايا مدنيين سقطوا في العديد من القرى في منطقة حمص خلال مرحلة انتقال السلطة. ونددت المجموعة خصوصا بمقتل رجال عزّل. 
     
ومنذ وصولها إلى السلطة، سعت الإدارة السورية الجديدة إلى الطمأنة بأنها ستحترم حقوق الأقليات الدينية والعرقية في البلاد.
     
وقد أعرب أفراد من الأقلية العلوية عن خوفهم من عمليات انتقامية على خلفية انتهاكات ارتكبت في عهد النظام السابق. 
     
 

أخبار دولية

المرصد السوري

إعدام

سوريا

الأسد

LBCI التالي
إيطاليا تؤيد انضمام السعودية لبرنامج القتال الجوي العالمي
حماس: عودة النازحين إلى شمال قطاع غزة "هزيمة" لـ"مخططات التهجير"
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
2025-01-10

المرصد السوري: "إعدام" مختار حي بدمشق متهم بالارتباط بنظام الأسد

LBCI
خبر عاجل
2025-01-19

بايدن: مرحلة واعدة في لبنان بعد إضعاف قدرات حزب الله وسوريا ولبنان في مسار أفضل بعد الإطاحة بأذرع إيران كما أصبحت إيران في أضعف حالاتها منذ عقود وسوريا أصبحت بدون الأسد

LBCI
أخبار دولية
2025-01-09

المرصد السوري: 37 قتيلا في معارك بين القوات الكردية والفصائل الموالية لتركيا في شمال سوريا

LBCI
أخبار دولية
2025-01-05

المرصد السوري: أكثر من 100 قتيل خلال يومين في الاشتباكات بين الأكراد وفصائل موالية لتركيا في شمال سوريا

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
08:34

قتيلان فلسطينيان في قصف إسرائيلي في طولكرم شمال الضفة الغربية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
08:17

نتنياهو يغادر الى واشنطن في نهاية الأسبوع للقاء ترامب... إليكم التفاصيل

LBCI
أخبار دولية
07:23

قيادي بحماس: الحركة سلمت قائمة تضم أسماء 25 رهينة على قيد الحياة من بين 33 من المقرر الإفراج عنهم

LBCI
أخبار دولية
06:31

الاتحاد الأوروبي يتفق على تمديد العقوبات المفروضة على روسيا

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
فنّ
2025-01-25

بالدبكة اللبنانية... نجوى كرم تشعل الأجواء على المسرح في مسقط (فيديو)

LBCI
آخر الأخبار
2025-01-24

وزارة التجارة التركية تتفق مع مسؤولين سوريين على إعادة تفعيل اتفاقية التجارة الحرة بين تركيا وسوريا

LBCI
أمن وقضاء
12:32

الجيش اللبناني: نقف إلى جانب الأهالي في مواجهة العدو الإسرائيلي في البلدات الحدودية الجنوبية وندعوهم إلى الالتزام بتوجيهات الوحدات العسكرية

LBCI
أخبار دولية
01:51

بسبب تفشي أمراض... الصين تحظر استيراد ماشية ومنتجات حيوانية من دول عدة

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
08:17

نتنياهو يغادر الى واشنطن في نهاية الأسبوع للقاء ترامب... إليكم التفاصيل

LBCI
أخبار لبنان
08:12

سامي الجميّل: كلّ كلامنا الإيجابي والمنفتح يُواجَه بحركات كالتي رأيناها ليلًا في شوارع بيروت

LBCI
أخبار لبنان
07:30

في بعبدا... الرئيس جوزيف عون يواصل مباحثاته مع زواره

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
07:07

جريحان في حولا... هكذا يبدو المشهد في القطاع الشرقي

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
07:01

في القطاعين الغربي والأوسط... محاولات الأهالي للدخول إلى قراهم مستمرة

LBCI
أخبار لبنان
06:36

جريحان بنيران إسرائيلية في حولا... إليكم التفاصيل

LBCI
أمن وقضاء
04:24

تجمع لأهالي حولا لمحاولة الدخول الى البلدة... هكذا يبدو المشهد

LBCI
أخبار دولية
03:52

فرنسا: الاتحاد الأوروبي سيرفع بعض العقوبات عن سوريا

LBCI
أخبار لبنان
03:13

الـLBCI تتحدث الى مواطنين دُمّرت منازلهم في علما الشعب... "قصري كلّفني 5 مليون دولار"

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
أمن وقضاء
10:24

اليكم القرى التي دخلها الجيش اللبناني اليوم... والقرى التي ما زال الاسرائيلي يتواجد فيها

LBCI
خبر عاجل
17:01

بيان للبيت الأبيض: اتفاق وقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل سيظل ساريا حتى 18 ِشباط وحكومات لبنان وإسرائيل وأميركا ستبدأ أيضا في مفاوضات بشأن عودة اللبنانيين الذين احتجزوا بعد 7 اكتوبر 2023

LBCI
خبر عاجل
06:14

الجيش: توقيف عدد من الأشخاص قاموا بمسيرات واستفزازات ليل أمس

LBCI
أخبار لبنان
12:22

وزير التربية: نترك لمديري المدارس الرسمية والخاصة في الجنوب والنبطية فقط اتخاذ القرار لجهة إقفال مدارسهم

LBCI
فنّ
09:48

كيف علّق والد أنغام على فيديو تقبيلها لعبد المجيد عبدلله في الرياض؟

LBCI
آخر الأخبار
12:08

وزير التربية: يوم غد الاثنين يوم تدريس عادي

LBCI
خبر عاجل
11:22

وزارة الصحة: 22 شهيدًا و124 جريحًا من بينهم 9 أطفال في حصيلة محدثة لاعتداءات العدو اليوم في جنوب لبنان

LBCI
آخر الأخبار
13:06

يديعوت أحرونوت عن مسؤول إسرائيلي: الوضع في لبنان متوتر ولكن بالإمكان تهدئته عبر بيان أميركي في الساعات القادمة

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More