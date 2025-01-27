إيطاليا تؤيد انضمام السعودية لبرنامج القتال الجوي العالمي

أعلنت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجا ميلوني اليوم، أن بلادها تؤيد انضمام السعودية إلى برنامج القتال الجوي العالمي الذي تشارك فيه حاليا إيطاليا وبريطانيا واليابان.



وقالت ميلوني خلال زيارة للبحرين: "نؤيد انضمام السعوديين لكن من الواضح أن هذا لن يحدث على الفور"، مضيفة أنه لا يزال يتعين العمل بين الدول الثلاث المؤسسة على تفاصيل المشروع.