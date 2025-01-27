رئيسة وزراء إيطاليا: دخول أوروبا والولايات المتحدة في حرب تجارية لن يكون في مصلحة أحد

أعلنت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجا ميلوني اليوم، أن دخول الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة في حرب تجارية "لن يكون في مصلحة أحد".



وأدلت ميلوني بهذا التصريح في البحرين ردا على سؤال عن الرسوم الجمركية المحتمل أن يفرضها الرئيس الأميركي دونالد ترامب على منتجات من دول الاتحاد الأوروبي.