قتلى أثناء هروب جماعي من سجن في غوما في الكونغو الديموقراطية

شهد سجن في مدينة غوما في الكونغو الديموقراطية عملية فرار جماعي صباح الاثنين، بعد ساعات على دخول مجموعة "إم23" المسلحة المدعومة من رواندا المدينة، بحسب ما أفاد مصدر أمني فرانس برس.



وقال المصدر إن السجن الذي يضم حوالى 3000 سجين "أُحرق بالكامل" بعد عملية فرار كبيرة أسفرت عن سقوط "قتلى"، من دون أن يقدم تفاصيل إضافية.



وشوهد السجناء الذين فروا في الشوارع المحيطة، بحسب مراسل فرانس برس.