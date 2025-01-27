أوكرانيا: إسقاط 57 طائرة مسيرة من إجمالي 104 أطلقتها روسيا خلال الليل

أعلنت القوات الجوية الأوكرانية أن الدفاعات الجوية أسقطت 57 طائرة مسيرة من أصل 104 أطلقتها روسيا في خلال الليل وقال مسؤولون إن بنية تحتية استهدفت في مناطق عديدة.



وذكرت القوات الجوية أن 39 مسيرة "ضلت هدفها" في إشارة إلى استخدام أوكرانيا للحرب الإلكترونية لإعادة توجيه الطائرات المسيرة التي تطلقها روسيا.



وقال الجيش إن الهجوم استهدف مناطق دنيبروبتروفسك وسومي وإيفانو-فرانكيفسك وكييف.



وأضاف عبر تطبيق "تلغرام": "تضررت مرافق للبنية التحتية ومبان سكنية ومنازل. تشير تقارير أولية إلى عدم وقوع إصابات".



وأكّد حكام مناطق سومي وإيفانو-فرانكيفسك ودنيبروبتروفسك أن طائرات مسيرة ضربت "بنية تحتية حيوية" لكنهم لم يقدموا مزيدا من التفاصيل.