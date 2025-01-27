مسؤولة الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي تتوقع التوصل إلى اتفاق "اليوم" لتخفيف العقوبات عن سوريا

أكدت مسؤولة الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس بأنها تتوقع بأن يتفق التكتل الاثنين على بدء تخفيف العقوبات المفروضة على سوريا.



وقالت في مستهل اجتماع لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في بروكسل: "نتوقع أن نقرر اليوم في هذه المسألة، إنها مقاربة تقوم على التحرك خطوة خطوة".