الكرملين ينتظر "إشارات" من الولايات المتحدة بشأن لقاء محتمل بين ترامب وبوتين

أعلن الكرملين أنه ما زال ينتظر الحصول على "إشارات" من الولايات المتحدة بشأن اجتماع محتمل بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الأميركي دونالد ترامب.



وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف للصحافيين: "حتى الآن، لم نحصل على أي إشارات من الأميركيين. ما زال هناك استعداد. ما زال هناك نفس الاستعداد، بحسب ما سمعنا، في الجانب الأميركي".