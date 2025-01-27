إيران تعلن إطلاق صواريخ موجهة بالذكاء الاصطناعي

أطلقت إيران صواريخ موجهة بالذكاء الاصطناعي خلال مناورات عسكرية في مياه الخليج، وفق ما أفادت وسائل إعلام رسمية الاثنين.



ويجري الحرس الثوري الإيراني منذ الجمعة تدريبات في جنوب غرب البلاد وفي مياه الخليج ومحافظتي بوشهر وخوزستان، بحسب التلفزيون الرسمي.



وذكرت وكالة الأنباء الإيرانية (إرنا) أن القوة البحرية للحرس "أطلقت صواريخ قائم وألماس المزودة بالذكاء الاصطناعي من طائرات بدون طيار متطورة من طراز مهاجر 6 وأبابيل 5".



وأفادت الوكالة بأن هذه الصواريخ "دمرت بنجاح أهدافا افتراضية للعدو" في جنوب غرب البلاد.



ونقل التلفزيون عن قائد القوات البحرية في الحرس الثوري الإيراني الأميرال علي رضا تانغسيري قوله إن هذه التدريبات ساعدت في حماية "مواقع حساسة مثل مجمعي الغاز والبتروكيماويات في عسلوية ومحطة الطاقة النووية (في بوشهر) ومنصات النفط ومصافي التكرير".