قصف كثيف في غوما بالكونغو الديموقراطية غداة دخول حركة "ام 23" والجيش الرواندي

سمع دوي قصف بالمدفعية الثقيلة وسط غوما المحاصرة الاثنين بعد ساعات على دخول قوات رواندية ومقاتلين من مجموعة "إم23" المسلحة المدينة الكبيرة في شرق جمهورية الكونغو الديموقراطية.



وأفاد مراسلو وكالة فرانس برس عن عدد من الانفجارات القوية، فيما سادت الفوضى في المدينة المحاصرة منذ أيام عدة.



وصرّح وزير الخارجية الفرنسي جان-نويل بارو صباح الإثنين أن "غوما على وشك السقوط"، مندّدا بشدّة بالهجوم العسكري الذي تتعرّض له المدينة.

