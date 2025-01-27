وزارة الدفاع الروسية: روسيا تستعيد السيطرة على قرية في منطقة كورسك

أعلنت وزارة الدفاع الروسية ان قواتها استعادت السيطرة على قرية نيكولاييفو-دارينو في منطقة كورسك بغرب روسيا من القوات الأوكرانية.



وتقاتل القوات الروسية لطرد القوات الأوكرانية من كورسك منذ السادس من آب حين توغلت قوات كييف بشكل مفاجئ عبر الحدود داخل روسيا.