برلين تعقيبا على تصريحات ترامب بشأن غزة: يتعين عدم طرد السكان الفلسطينيين

أعلنت وزارة الخارجية الألمانية أنه يتعين عدم طرد السكان الفلسطينيين من غزة، وذلك تعقيبا على تصريحات للرئيس الأميركي دونالد ترامب قال فيها إن الأردن ومصر يجب أن تستقبلا المزيد من الفلسطينيين.



وقال متحدث باسم الوزارة، ردا على طلب للتعقيب على تصريحات ترامب، إن برلين تتفق مع وجهة نظر "الاتحاد الأوروبي وشركائنا العرب والأمم المتحدة... بأن الشعب الفلسطيني ينبغي ألا يُطرد من غزة وأنه ينبغي عدم احتلال غزة بشكل دائم ولا إعادة استعمارها من قبل إسرائيل".

