قيادي بحماس: الحركة سلمت قائمة تضم أسماء 25 رهينة على قيد الحياة من بين 33 من المقرر الإفراج عنهم

كشف قيادي بحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) اليوم لرويترز، أن الحركة سلمت للوسطاء قائمة بأسماء 25 رهينة على قيد الحياة من بين 33 من المقرر الإفراج عنهم في المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار.



وأشار الى أن إسرائيل تسلمت القائمة من الوسطاء.