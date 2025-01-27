قتيلان فلسطينيان في قصف إسرائيلي في طولكرم شمال الضفة الغربية

قُتل فلسطينيان في قصف إسرائيلي استهدف مخيم نور شمس التابع لمدينة طولكرم في شمال الضفة الغربية المحتلة وفق وزارة الصحة الفلسطينية، فيما أكد الجيش الإسرائيلي تنفيذ هجوم.



وقالت وزارة الصحة في بيان "وصول شهيدين و3 إصابات (طفيفة -متوسطة) إلى مستشفى طولكرم الحكومي، جراء قصف الاحتلال لمركبة في مخيم نور شمس".



وأكد الجيش القصف وقال في بيان مقتضب: "في عملية مشتركة للجيش الإسرائيلي والشاباك (جهاز الاستخبارات الداخلي)، شنَّت طائرة تابعة لسلاح الجو هجوما قبل وقت قصير في منطقة طولكرم".



وقالت وكالة الأنباء الرسمية الفلسطينية (وفا) إن القتيلين هما "ارامز ضميري وإيهاب أبو عطيوي من مخيم طولكرم".



