حماس ستسلم ثمانية جثامين مع الرهائن المفرج عنهم في المرحلة الأولى

أعلن المتحدث باسم الحكومة الإسرائيلية ديفيد منسر الإثنين أن حماس ستسلم ثماني جثث بين دفعة الرهائن المقرر الإفراج عنهم خلال الأسابيع المقبلة، ضمن المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة.



وقال منسر خلال مؤتمر صحافي "تم إبلاغ العائلات بحالة أبنائها". وما زال على حماس أن تُفرج خلال المرحلة الأولى عن 26 رهينة. ومن ثم فإن 18 منهم ما زالوا أحياء.