أعضاء الاتحاد الأوروبي يتفقون على "خريطة طريق" لتخفيف العقوبات على سوريا

اتفق وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي الاثنين على "خريطة طريق" لتخفيف العقوبات على سوريا بعد إطاحة بشار الأسد، وفق ما أعلنت مسؤولة السياسة الخارجية في التكتل.



وقالت كايا كالاس عبر منصة إكس "نريد التحرك بسرعة، لكن يمكن التراجع عن رفع العقوبات إذا تم اتخاذ قرارات خاطئة".

