وزير الدفاع الأميركيّ: الجيش سيواصل المساعدة في ترحيل المهاجرين

أعلن وزير الدفاع الأميركيّ بيت هيغسيث أنّ الجيش سيواصل المساعدة في عمليات الترحيل "الجماعيّ” للمهاجرين، وذلك في أول يوم عمل رسمي له في البنتاغون.

وقال بيت هيغسيث للصحافيين على أدراج البنتاغون إنّ "مساندة عمليات الترحيل الجماعي دعما لهدف الرئيس هو أمر ستواصل وزارة الدفاع القيام به بالتأكيد".

وأضاف: “سيتم إصدار المزيد من الأوامر التنفيذية في شأن التخلي عن برامج التنوع والمساواة والإدماج من وزارة الدفاع وكذلك إعادة العسكريين الذين تم تسريحهم لرفضهم تلقي لقاح كوفيد-19، وهو أمر لم يعد إجباريا منذ فترة.”

وشدد على أنّ "وظيفتنا هي القتل والاستعداد وخوض الحرب والمحاسبة الأوامر القانونية التي يصدرها رئيس الولايات المتحدة سوف يتم تنفيذها داخل وزارة الدفاع، بسرعة ومن دون أي عذر".