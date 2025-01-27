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سموتريتش سحب تهديده بالانسحاب من الحكومة

أخبار دولية
2025-01-27 | 14:16
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سموتريتش سحب تهديده بالانسحاب من الحكومة
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سموتريتش سحب تهديده بالانسحاب من الحكومة

سحب وزير المالية بتسلئيل سموتريتش تهديده بالانسحاب من الحكومة إذا لم تعد إسرائيل إلى القتال في غزة، وفق ما ذكرت مواقع إخبارية إسرائيلية.

 

وكان سموتريتش عارض في وقت سابق من هذا الشهر اتفاق وقف إطلاق النار الذي يهدف إلى إطلاق ما يقرب من 100 رهينة تحتجزهم حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) في غزة مقابل إطلاق سجناء فلسطينيين من السجون الإسرائيلية، بذريعة أنه يعرض أمن إسرائيل للخطر ويمنعها من تحقيق الأهداف التي أعلنتها للحرب.

 

واستقال وزير الأمن القومي المتشدد إيتمار بن جفير ووزيران آخران من حزبه القومي الديني من حكومة نتنياهو بسبب الاتفاق.

 

وذكرت صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية أنّ رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو طلب من سموتريتش البقاء في الائتلاف للحفاظ على الحكومة اليمينية وأن وزير المالية وافق على ذلك.

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