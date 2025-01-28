البرازيل تستدعي مبعوثا أميركيا لديها على خلفية معاملة "مهينة" لمهاجرين مرحلين من الولايات المتحدة

استدعت الحكومة البرازيلية الاثنين أعلى مبعوث في السفارة الأميركية لدى برازيليا لتقديم شرح عن المعاملة "المهينة" التي تلقاها مهاجرون برازيليون خلال عملية ترحيلهم من الولايات المتحدة إلى بلادهم الأسبوع الماضي، وفق ما أفاد مصدر رسمي وكالة فرانس برس.



واستدعت الخارجية البرازيلية القائم بأعمال السفارة الأميركية غابريال اسكوبار بعد أن أعربت عن غضبها إزاء وصول مهاجرين مكبلين بالأصفاد.



ويأتي هذا الخلاف في الوقت الذي تستعد فيه دول أميركا اللاتينية للتعامل مع عودة الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى السلطة ببرنامج عمل متشدد ضد الهجرة.



وانتقدت الحكومة البرازيلية السبت "التجاهل الصارخ" لحقوق عشرات المهاجرين المطرودين من الولايات المتحدة، حيث زعم بعضهم أنهم حُرموا من الماء والذهاب إلى دورات المياه خلال رحلة العودة.

