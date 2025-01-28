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ترامب يؤكد مجددا رغبته بنقل سكان غزة إلى مصر او الأردن

أخبار دولية
2025-01-27 | 23:59
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ترامب يؤكد مجددا رغبته بنقل سكان غزة إلى مصر او الأردن
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ترامب يؤكد مجددا رغبته بنقل سكان غزة إلى مصر او الأردن

أكد الرئيس الأميركي دونالد ترامب الاثنين مجددا رغبته بنقل الفلسطينيين من غزة إلى أماكن "أكثر أمانا" مثل مصر أو الأردن، كاشفا أنه سيلتقي رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو في واشنطن "قريبا جدا".
     
وكان ترامب قد طرح السبت فكرة "تطهير" غزة بعد أكثر من 15 شهرا من الحرب بين إسرائيل وحماس التي حولت القطاع الفلسطيني إلى أرض "مهدمة".
     
وعندما سئل عن هذه التعليقات، قال ترامب للصحافيين مساء الاثنين على متن الطائرة الرئاسية إنه "يود أن ينقلهم للعيش في منطقة حيث يكون بامكانهم العيش بدون اضطرابات وثورة وعنف".
     
أضاف "أتعلمون، عندما تنظرون إلى قطاع غزة، كان جحيما لسنوات عديدة (...) كان هناك دائما عنف مرتبط به". 
     
وردا على سؤال عن حل الدولتين، أجاب ترامب أنه سيلتقي بنتانياهو "في مستقبل غير بعيد"، مضيفا "سيأتي إلى هنا للقائي". 
     
 

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