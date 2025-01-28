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مقتل أحد المدانين باقتحام الكابيتول على يد الشرطة بعد عفو ترامب عنه

أخبار دولية
2025-01-28 | 00:21
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مقتل أحد المدانين باقتحام الكابيتول على يد الشرطة بعد عفو ترامب عنه
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مقتل أحد المدانين باقتحام الكابيتول على يد الشرطة بعد عفو ترامب عنه

أفاد مسؤولون أن مدانا بالمشاركة في اقتحام مبنى الكابيتول كان قد شمله العفو الذي أصدره الرئيس دونالد ترامب عن المهاجمين، قُتل على يد رجل شرطة خلال محاولة توقيفه. 
     
وقُتل ماثيو هاتل البالغ 42 عاما الأحد على يد نائب شريف مقاطعة جاسبر بعد أن "قاوم" اعتقاله اثر اعتراض الشرطة سيارته في شمال غرب ولاية إنديانا، وفقا لبيان صادر عن شرطة الولاية.
     
وذكر البيان أن "عراكا حصل بين المشتبه به وضابط شرطة أدى إلى إطلاق الضابط النار على المشتبه به وإصابته بجروح قاتلة"، دون تقديم مزيد من التفاصيل باستثناء أن سلاحا ناريا كان بحوزة هاتل. 
     
وحددت وسائل الإعلام الأميركية هاتل كواحد من نحو 1,500 متهم أو مدان بالمشاركة في اقتحام مبنى الكابيتول عام 2021، سارع ترامب إلى اصدار عفو عنهم ما ان تولى السلطة. 

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