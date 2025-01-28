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روبيو تحدث مع ملك الأردن بعد تصريحات ترامب عن تهجير الفلسطينيين
أخبار دولية
2025-01-28 | 00:13
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روبيو تحدث مع ملك الأردن بعد تصريحات ترامب عن تهجير الفلسطينيين
أعلنت وزارة الخارجية الأميركية أن وزير الخارجية ماركو روبيو أجرى اتصالا هاتفيا مع العاهل الأردني الملك عبد الله الاثنين.
وتأتي المكالمة بعد يومين من اقتراح الرئيس الأميركي دونالد ترمب استقبال الأردن ومصر المزيد من الفلسطينيين من غزة.
وقالت وزارة الخارجية في بيان: "ناقش الوزير والملك عبد الله تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، والإفراج عن الرهائن، ورسم مسار للأمن والاستقرار في المنطقة".
ولم يذكر البيان التصريحات التي أدلى بها ترامب في مطلع الأسبوع.
أخبار دولية
ماركو روبيو
الأردن
الملك عبد الله
ترامب
الفلسطينيين
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