وزير خارجية بريطانيا بحث مع نظيره الأميركي الوضع في الشرق الأوسط وحرب أوكرانيا

أعلنت الحكومة البريطانية في بيان الاثنين، أن وزير الخارجية ديفيد لامي تحدث مع نظيره الأميركي ماركو روبيو وقالا إنهما يتطلعان إلى الاجتماع قريبا.



وجاء في البيان: "رحب كلاهما بالفرصة السانحة للمملكة المتحدة والولايات المتحدة للعمل معا جنبا إلى جنب لمعالجة التحديات المشتركة مثل الوضع في الشرق الأوسط، والحرب غير المشروعة التي تشنها روسيا في أوكرانيا، والتحديات التي تمثلها الصين، والحاجة إلى تأمين منطقة المحيطين الهندي والهادي".