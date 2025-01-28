ترامب يتعهد بفرض رسوم جمركية على رقائق الكمبيوتر والصلب والأدوية

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أنه يعتزم فرض رسوم جمركية على واردات رقائق الكمبيوتر والأدوية والصلب في محاولة لحمل المنتجين على صنعها في الولايات المتحدة.



وكشف ترامب في ناديه للغولف في دورال أمام المشرعين الجمهوريين، أنه سيفرض أيضا رسوما جمركية على الألمنيوم والنحاس، وهما المعدنان اللازمان لإنتاج المعدات العسكرية الأميركية.



وأضاف: "علينا أن نعيد إنتاج (هذه الأشياء) إلى بلادنا".