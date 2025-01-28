ترامب: مايكروسوفت تجري محادثات للاستحواذ على تيك توك

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب للصحفيين أن شركة مايكروسوفت تجري محادثات لشراء تيك توك.



ولفت الى أنه يود أن يرى حرب مزايدات على التطبيق.