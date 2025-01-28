الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
نهاركم سعيد
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

تثبيت الملياردير سكوت بيسينت كوزير للخزانة الأميركية

أخبار دولية
2025-01-28 | 01:53
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
تثبيت الملياردير سكوت بيسينت كوزير للخزانة الأميركية
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
3min
تثبيت الملياردير سكوت بيسينت كوزير للخزانة الأميركية

حصل الملياردير سكوت بيسينت على تأييد مجلس الشيوخ الاثنين لتولي منصب وزير الخزانة الأميركي، ما يضعه في الواجهة لتطبيق أجندة دونالد ترامب الاقتصادية.
     
ودافع بيسينت المخضرم في وول ستريت والذي ولد ونشأ في كارولاينا الجنوبية عن مقترحات الرئيس الجمهوري لخفض الضرائب وفرض رسوم جمركية بينما دعا الى بذل جهود لتأمين سلاسل الإمداد والمحافظة على وضع الدولار على المستوى العالمي.
     
ونال الاثنين دعم الحزبين خلال جلسة تصويت لتثبيته في الكونغرس إذ صوّت 68 من أعضاء المجلس لصالحه مقابل 29.
     
وكوزير للخزانة، سيلعب بيسينت دورا أساسيا في صياغة سياسات الإدارة الضريبية وميزانيتها.
     
وأعلن رئيس اللجنة المالية التابعة لمجس الشيوخ مايك كرابو الاثنين، أن بيسينت "ملتزم بإعادة الازدهار والفرص" التي شهدتها ولاية ترامب الأولى.
     
لكن رون وايدن، الديموقراطي الأبرز في اللجنة، شكك في إمكانية ضبط بيسينت خطط ترامب الاقتصادية والتي يمكن أن تؤثر سلبا على المستهلكين والأعمال التجارية الصغيرة.
     
قال بيسينت (62 عاما) إنه سيدعم تشديد العقوبات على كبرى شركات النفط الروسية كوسيلة لإنهاء حرب أوكرانيا، بينما أشار إلى أنه سيتخذ موقفا متشددا حيال الصين.
     
عاد ترامب إلى البيت الأبيض هذا الشهر متعهدا بخفض الضرائب لمساعدة الأميركيين الذين يعانون من ارتفاع تكاليف المعيشة وفرض رسوم جمركية للضغط على البلدان الأخرى للاستجابة إلى مخاوف الولايات المتحدة. وتوعد الرئيس بفرض رسوم جمركية على حلفاء وأعداء بلاده على حد سواء، بما في ذلك على المكسيك وكندا اللتين تعدان من أهم شركاء الولايات المتحدة التجاريين اعتبارا من الأول من شباط.
     
والآن، تتركز الأنظار على الكيفية التي سيعمل وزير الخزانة من خلالها للموازنة بين دعم هذه الجهود وتجنب التوترات التي قد تعصف باقتصاد العالم.
     
وخلال جلسة تثبيته، لم يتفق بيسينت مع وجهة النظر التي تفيد بأن رسوم ترامب المقترحة على الواردات ستنعكس على التكاليف بالنسبة للأميركيين، مشيرا إلى أن الرسوم تستخدم في المفاوضات لإصلاح الممارسات التجارية غير المنصفة أو زيادة العائدات.
     
كما ندد بازدياد الإنفاق الحكومي والعجز الكبير في الموازنة.
     
وتشرف وزارة الخزانة على مسائل تنطلق من التمويل الفدرالي وصولا إلى الإشراف على المصارف. كما أنها مسؤولة عن العقوبات الأميركية.
     
ويعد بيسينت أول مسؤول حكومي مثلي علنا يثبته مجلس الشيوخ في إدارة جمهورية.
     

أخبار دولية

سكوت بيسينت

وزير

الخزانة الأميركية

LBCI التالي
محتجون بليبيا يعرقلون عمليات تحميل النفط في ميناء السدرة
الأوضاع في لبنان وسوريا بين وزير الخارجية الإماراتي ونظيره الروسي
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
01:04

الأوضاع في لبنان وسوريا بين وزير الخارجية الإماراتي ونظيره الروسي

LBCI
أخبار دولية
00:29

وزير خارجية بريطانيا بحث مع نظيره الأميركي الوضع في الشرق الأوسط وحرب أوكرانيا

LBCI
أخبار دولية
11:05

وزير الدفاع الأميركيّ: الجيش سيواصل المساعدة في ترحيل المهاجرين

LBCI
أخبار لبنان
07:59

وزير المال: فائض بـ27 تريليون ليرة في نهاية العام 2024

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
02:49

أوكرانيا: إصابة 4 واندلاع حريق في شركة خاصة في خاركيف جراء هجمات جوية روسية

LBCI
أخبار دولية
02:36

محتجون بليبيا يعرقلون عمليات تحميل النفط في ميناء السدرة

LBCI
أخبار دولية
01:04

الأوضاع في لبنان وسوريا بين وزير الخارجية الإماراتي ونظيره الروسي

LBCI
أخبار دولية
00:39

ترامب: مايكروسوفت تجري محادثات للاستحواذ على تيك توك

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
اقتصاد
03:24

خلف الحبتور: إلغاء جميع المشاريع الاستثمارية التي كنا نعتزم تنفيذها في لبنان

LBCI
أمن وقضاء
2025-01-26

قيادة الجيش تنعى المعاون أول محمد يوسف زهور الذي استشهد جراء استهدافه بإطلاق نار من قبل العدو الإسرائيلي

LBCI
خبر عاجل
2025-01-27

تصحيح من "رويترز": وزير الخارجية الفرنسي يعلن أن الاتحاد الأوروبي سيرفع بعض العقوبات عن سوريا

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:18

رئيس الجمهورية فاوض الأميركيين وورقة الأسرى على طريق الحل

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
أمن وقضاء
02:56

شبكات لتهريب الخضار في مختلف المناطق اللبنانيّة رصدتها أمن الدولة...

LBCI
أخبار دولية
15:59

اتفاق اوروبيّ على خارطةِ طريق لتخفيفِ العقوبات

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:40

اليك ما تحتاج معرفته للاستثمار في مكة المكرمة والمدينة المنورة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:38

ملتقى التجارة الإلكترونية: Whish Money و Wolfofbey يدعمان ريادة الأعمال

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:35

وفد حماس وصل الى القاهرة لمناقشة وقف النار... وإسرائيل تسمح لعشرات الآلاف من أبناء شمالي القطاع بالعودة

LBCI
أخبار لبنان
13:33

نشاط ديبلوماسي وسياسي كثيف في بعبدا... ومصير الحكومة تحت المجهر

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:30

حقيقة مسيرات ليل الأحد في شوارع بيروت

LBCI
أخبار لبنان
13:20

وضع الحدود مع لبنان وصفقة الأسرى في غزة يتصدران البحث..

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:18

رئيس الجمهورية فاوض الأميركيين وورقة الأسرى على طريق الحل

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
خبر عاجل
12:00

فريق الـLBCI يتعرّض للاعتداء من قبل مجموعة من الشبّان في منطقتَي دير ميماس وطريق الخردلي

LBCI
خبر عاجل
06:14

الجيش: توقيف عدد من الأشخاص قاموا بمسيرات واستفزازات ليل أمس

LBCI
خبر عاجل
12:11

الشبّان تعرّضوا لفريق الـLBCI بالضرب وانتزعوا منه الكاميرا واعتدوا على سيارة النقل المباشر

LBCI
خبر عاجل
09:59

أ.ف.ب عن مصدر مقرّب من الحزب: سبعة مقاتلين من حزب الله أسرى لدى إسرائيل

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:00

الرواية الكاملة للاعتداء الذي تعرّض له فريق الـLBCI في دير ميماس وطريق الخردلي

LBCI
أمن وقضاء
01:28

جريمة مروعة تهز مزرعة يشوع... العثور على صاحب محطة محروقات مقتولاً

LBCI
خبر عاجل
12:21

قاسم: تعقيدات تأليف الحكومة هي لدى الآخرين وليست عندنا “فجميعكم ريلتكن شطت على الحكومة” والامور بيننا وبين رئيس الجمهورية والرئيس المكلّف سالكة

LBCI
خبر عاجل
05:10

مركز عمليات طوارئ الصحة العامة: اعتداءات العدو الإسرائيلي خلال محاولة مواطنين اليوم الدخول إلى بلداتهم التي لا تزال محتلة أدت إلى إصابة شخصين بجروح في بلدة بني حيان أحدهما طفل والآخر بحالة حرجة

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More