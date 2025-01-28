محتجون بليبيا يعرقلون عمليات تحميل النفط في ميناء السدرة

كشف مهندسان لرويترز اليوم، أن محتجين منعوا ناقلة من تحميل النفط في ميناء السدرة الليبي.



وطالب المحتجون في بيان موجه إلى المؤسسة الوطنية للنفط قبل أيام بنقل مقار عدد من شركات النفط إلى منطقة الهلال النفطي.



وأكدوا مجددا أن مطالبهم هي دعوة للتنمية العادلة لمنطقتهم لتحسين الظروف المعيشية.



وتسببت الاحتجاجات في تعطيل عمليات النفط في السابق. وفي كانون الثاني من العام الماضي، أدت الاحتجاجات إلى توقف الإنتاج في حقل الشرارة النفطي.