أوكرانيا: إصابة 4 واندلاع حريق في شركة خاصة في خاركيف جراء هجمات جوية روسية

أعلن مسؤولون أوكرانيون اليوم، أن هجوما جويا شنته روسيا خلال الليل أسفر عن إصابة أربعة أشخاص واندلاع حريق في شركة خاصة وإلحاق أضرار بمنازل عدة في مدينة خاركيف التي تتعرض للقصف الروسي منذ بداية الحرب.وذكر حاكم منطقة خاركيف أن امرأة تبلغ من العمر 62 عاما نقلت إلى المستشفى وأصيب رجل يبلغ من العمر 66 عاما إثر سقوط حطام طائرة مسيرة روسية مدمرة، مما أدى أيضا إلى إلحاق أضرار بمنازل عدة في المنطقة.وأعلن رئيس بلدية خاركيف إيهور تيريخوف على تطبيق تيليغرام، أن خدمات الطوارئ تلقت بلاغا بعد منتصف الليل بقليل باندلاع حريق في شركة خاصة جراء هجوم روسي بالطائرات المسيرة.وذكر الجهاز الحكومي المعني بخدمات الطوارئ في أوكرانيا أن الحريق اجتاح منشآت إنتاج مما أدى لإصابة شخصين.ولم يصدر أي تعليق من روسيا حتى الآن.وذكر إيفان فيدوروف حاكم منطقة زابوريجيا في جنوب شرق أوكرانيا على تيليغرام، أن امرأتين ورجلين أصيبوا كذلك في هجمات روسية على المنطقة.وكشف أن روسيا شنت 362 هجوما على تجمعات سكنية في المنطقة أمس.كما شنت هجمات بطائرات مسيرة على ميناء أوديسا المطل على البحر الأسود لتلحق أضرارا بمبان سكنية وسيارات عدة. وقال رئيس البلدية على تيليغرام إن المعلومات الأولية تشير إلى عدم وقوع مصابين.