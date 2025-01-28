وزير الخارجية الفرنسي: أوروبا سترد على الرسوم الجمركية الأميركية

أكد وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو لإذاعة سود اليوم، أن أوروبا سترد على أي رسوم جمركية تفرضها عليها إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب.



كان ترامب قد تعهد بمعالجة العجز المستمر منذ فترة طويلة في تجارة السلع مع الاتحاد الأوروبي إما من خلال الرسوم الجمركية أو زيادة صادرات النفط والغاز.