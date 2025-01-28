الكرملين يحجم عن التعليق على بيع مقاتلات سوخوي-35 لإيران

أحجم الكرملين اليوم، عن التعليق على تصريح لقائد كبير في الحرس الثوري الإيراني بأن طهران اشترت مقاتلات من طراز سوخوي-35 من روسيا.



وأكد علي شادماني نائب منسق المقر المركزي لخاتم الأنبياء في الحرس الثوري الإيراني عملية الشراء لأول مرة أمس الاثنين لكنه لم يحدد عدد الطائرات أو ما إذا كانت إيران قد تسلمتها بالفعل.



ووقعت إيران وروسيا شراكة استراتيجية شاملة في 17 كانون الثاني نصت على أن البلدين سيعززان "التعاون العسكري التقني" بينهما.