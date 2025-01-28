الأمم المتحدة تعلن توقف وصول المساعدات الغذائية في محيط غوما في الكونغو الديموقراطية

أعلنت الأمم المتحدة الثلاثاء "توقف" المساعدات الغذائية في محيط مدينة غوما المحاصرة في شرق جمهورية الكونغو الديموقراطية، معربة عن قلقها إزاء نقص الغذاء.



وقالت شيلي ثاكرال، المتحدثة باسم برنامج الأغذية العالمي في جمهورية الكونغو الديموقراطية لصحافيين: "توقفت موقتا المساعدات الغذائية في غوما ومحيطها. يشعر برنامج الأغذية العالمي بالقلق إزاء ندرة الغذاء في غوما".