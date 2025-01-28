قطر تؤكد دعمها حل الدولتين

جددت قطر دعمها لحل الدولتين بعدما كرر الرئيس الأميركي دونالد ترامب دعوته لنقل فلسطينيين من قطاع غزة إلى مصر والأردن.



وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية ماجد الأنصاري في مؤتمر صحافي حين سُئل عن تصريحات ترامب: "موقفنا واضح دائما بشأن ضرورة حصول الشعب الفلسطيني على حقوقه، وأن حل الدولتين هو الطريق الوحيد للمضي قدما".

وأشار الى أن قطر ترحب بالتواصل الإيجابي مع إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، مؤكداً مواصلة تهيئة الأجواء لبدء مفاوضات المرحلة الثانية من إتفاق وقف إطلاق النار في غزة، قائلاً: لا نعتقد انه كان هناك خرق حقيقي يؤدي الى التصعيد او فشل الهدنة.

وأضاف الأنصاري أن هناك تحديات لوجيستية كبيرة أمام دخول المساعدات الى قطاع غزة، مؤكداً على ضرورة عمل كل الأطراف لإدخال أكبر كمية من المساعدات.

وأعلن الأنصاري التوصل لإتفاق للإفراج عن المحتجزة التي طالبت إسرائيل بالإفراج عنها، قبل يوم الجمعة.