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وزير الخارجية السعودي استقبل نظيره التركي

أخبار دولية
2025-01-28 | 07:04
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وزير الخارجية السعودي استقبل نظيره التركي
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وزير الخارجية السعودي استقبل نظيره التركي

استقبل وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله اليوم، في مقر الوزارة بالرياض، وزير خارجية الجمهورية التركية هاكان فيدان.

وجرى خلال الاستقبال استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين وسبل تنميتها في مختلف المجالات، كما جرى مناقشة المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية، والجهود المبذولة بشأنها.

أخبار دولية

فيصل بن فرحان

هاكان فيدان

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