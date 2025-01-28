متظاهرون في كينشاسا يهاجمون عددا من السفارات بينها الرواندية

هاجم متظاهرون سفارات عدة في كينشاسا، عاصمة جمهورية الكونغو الديموقراطية، بما فيها سفارة رواندا، خلال تظاهرات الثلاثاء مناهضة لتصاعد الصراع في شرق البلاد، وفق ما أفادت مصادر دبلوماسية وكالة "فرانس برس".



واستُهدفت سفارات رواندا وفرنسا وبلجيكا والولايات المتحدة، في حين تصاعد الدخان من مبنى السفارة الفرنسية، وفق ما شاهدت مراسلة وكالة فرانس برس.