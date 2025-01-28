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عناصر الإطفاء يكافحون حرائق كبرى في أستراليا
أخبار دولية
2025-01-28 | 07:17
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عناصر الإطفاء يكافحون حرائق كبرى في أستراليا
يبذل عناصر الإطفاء في أستراليا "كل ما في وسعهم" للسيطرة على حرائق الغابات التي تجتاح مناطق ريفية في جنوب شرق البلاد، والتي أجبرت السلطات على إخلاء بلدة صغيرة، بينما لم تتسبّب في وقوع وفيات أو إصابات.
وأشعلت صاعقة رعدية مساء الإثنين عدّة حرائق في متنزه غرامبيانس الوطني، وهو عبارة عن سلسلة جبال تبعد حوالى 300 كيلومتر غرب ميلبورن عاصمة ولاية فيكتوريا.
وقال رئيس إدارة حرائق الغابات في ولاية فيكتوريا كريس هاردمان: "في هذا الوقت، يخطّط عناصر الإطفاء لبذل كلّ في وسعهم لحماية السكان".
وقال رئيس خدمة الإطفاء في الولاية جيسون هيفرنان إنّ حرائق الغابات التي تنتقل بسرعة، انتشرت عبر 40 كيلومترا من المتنزه الوطني حيث هبّت رياح ساخنة عبر المنطقة مساء الإثنين.
وفي غرب ولاية فيكتوريا، أتى حريق غابات آخر على 65 ألف هكتار في متنزه ليتل ديزيرت الوطني وأجبر سكان بلدة ديمبولا الزراعية على الإخلاء، قبل خفض مستوى التهديد بعد ظهر الثلاثاء.
وقال مفوّض إدارة الطوارئ ريك نوجنت للصحافيين: "انا ممتن للغاية لعدم سقوط أي أرواح أو الإبلاغ عن إصابات".
وبعد سنوات ممطرة عدّة، تشهد أستراليا واحدة من أسوأ حرائق الغابات منذ الحرائق الكارثية التي شهدتها في عامي 2019 و2020.
أخبار دولية
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