الصليب الأحمر يحذر من إمكان تسرب فيروس إيبولا من مختبر في غوما في الكونغو الديموقراطية

حذّرت اللجنة الدولية للصليب الأحمر من خطر انتشار فيروسات بما فيها إيبولا من مختبر في غوما بسبب القتال العنيف في المدينة الواقعة في شرق جمهورية الكونغو الديموقراطية.وقال المدير الإقليمي للجنة الدولية للصليب الأحمر باتريك يوسف في مؤتمر صحفي في جنيف إن الهيئة "تشعر بقلق بالغ إزاء الوضع في مختبر المعهد الوطني للبحوث الطبية الحيوية"، وتدعو إلى "الحفاظ على العينات التي قد تتضرر جراء الاشتباكات والتي قد تسبب عواقب لا يمكن تصورها إذا انتشرت السلالات البكتريولوجية التي تؤويها، بما في ذلك فيروس إيبولا".وأضاف أنّ المنظمة التي تتخذ من جنيف مقرا تدعو إلى "الحفاظ على العيّنات التي قد تتأثر بالاشتباكات".وأشار إلى أنّ هذا الوضع "قد يؤدي إلى عواقب لا يمكن تصوّرها في حال انتشار السلالات البكتيرية، بما في ذلك فيروس إيبولا" الذي "يحتفظ به المختبر".وأوضح أنّ هذا المختبر يقع في مكان "قريب جدا" من بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر في غوما، مضيفا أنّه لا يملك معلومات عن الوضع في المختبرات الأخرى.