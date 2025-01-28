باريس تعتبر أيّ تهجير قسري لفلسطينيي غزة "غير مقبول"



اعتبرت وزارة الخارجية الفرنسية الثلاثاء أن التهجير القسري لفلسطينيين من غزة إلى مصر والأردن وفق ما اقترحه دونالد ترامب سيكون "غير مقبول" ومن شأنه تقويض حلّ الدولتين.



وقال الناطق باسم الخارجية في بيان إن "أيّ تهجير قسري لسكان من غزة سيكون غير مقبول"، مشيرا إلى أن ذلك "ليس انتهاكا خطرا للقانون الدولي فحسب بل إنه أيضا تقويض كبير لحلّ الدولتين وعنصر مزعزع لاستقرار شريكينا المقرّبين مصر والأردن".