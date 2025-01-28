تركيا: قتلنا 13 مسلحا كرديا في شمال سوريا واثنين في العراق منذ تولى ترامب منصبه

اعلنت تركيا إنها قتلت 13 مسلحا كرديا في شمال سوريا واثنين في العراق منذ تولى الرئيس الأميركي دونالد ترامب منصبه الأسبوع الماضي، في إشارة إلى أن أنقرة تواصل حملتها ضد المقاتلين الذين قد يكون بعضهم على صلة بحلفاء للولايات المتحدة.



وقالت وزارة الدفاع التركية إن المقاتلين الأكراد الذين "حيّدتهم" في سوريا ينتمون إلى حزب العمال الكردستاني المحظور ووحدات حماية الشعب الكردية السورية المسلحة.



وتعتبر تركيا حزب العمال الكردستاني ووحدات حماية الشعب جماعتين مرتبطتين في حين تعتبرهما الولايات المتحدة منفصلتين. وتحظر واشنطن حزب العمال الكردستاني وتصنفه منظمة إرهابية لكنها تتحالف مع وحدات حماية الشعب في سوريا في الحملة ضد تنظيم الدولة الإسلامية.

