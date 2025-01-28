الجيش الباكستاني يحبط محاولة مسلحين للسيطرة على موقع أمني

أعلن الجيش الباكستاني أنه أحبط محاولة مسلحين متشددين يستقلون سيارة ملغومة للسيطرة على موقع أمني بالقرب من الحدود مع أفغانستان.



وذكر الجيش في بيان أنه قتل المهاجمين الخمسة، الذين كان بينهم انتحاريان، عندما هاجموا الموقع في منطقة قلعة عبد الله بإقليم بلوشستان في جنوب غرب باكستان.



وأضاف: "أحبطت قواتنا محاولة اقتحام الموقع".



وأردف قائلا إن القوات الباكستانية أجبرت المسلحين على تغيير مسار السيارة مما أدى إلى اصطدامها بالجدار المحيط بالموقع.



وأوضح أن جنديين قتلا.

