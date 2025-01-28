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مصر تنفي إجراء محادثة هاتفية بين السيسي وترامب بشأن غزة

أخبار دولية
2025-01-28 | 10:08
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مصر تنفي إجراء محادثة هاتفية بين السيسي وترامب بشأن غزة
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مصر تنفي إجراء محادثة هاتفية بين السيسي وترامب بشأن غزة


نفت مصر الثلاثاء التقارير الإعلامية التي أفادت بأنّ الرئيس عبد الفتاح السيسي ونظيره الأميركي دونالد ترامب أجريا محادثة عبر الهاتف بشأن الوضع في قطاع غزة.
     
وقالت الهيئة العامة للاستعلامات "نفى مصدر مسؤول رفيع المستوى ما تناولته وسائل الإعلام من إجراء اتصال هاتفي بين الرئيسين المصري والأميركي"، مضيفة أنّ أي اتصال هاتفي يجريه الرئيس المصري مع رؤساء الدول "يتم الإعلان عنه وفقا للمتّبع".
     
وكان ترامب قد تحدث السبت عن خطة لإتاحة ترتيب قطاع غزة بالكامل بحسب قوله، مقترحا نقل سكانه إلى مصر والأردن بشكل "موقت أو طويل الأجل"، الأمر الذي أثار رفضا عربيا واسعا.
     
واعتبر ترامب أن القطاع بات "مكانا هدم بالكامل"، كاشفا أنه ناقش الوضع مع العاهل الأردني عبدالله الثاني وسيثير المسألة مع نظيره المصري عبد الفتاح السيسي.
     
ومنذ تصريحات الرئيس الأميركي، لم يصدر أيّ إعلان رسمي من واشنطن أو القاهرة عن محادثة بين الرئيسين، رغم أنّ وسائل إعلام ذكرت الاثنين أن اتصالا هاتفيا جرى بين السيسي وترامب.
     
وعن الرئيس المصري، قال ترامب "أتمنى أن يأخذ البعض" منهم، مضيفا "ساعدناهم كثيرا، وأنا متأكد من أنه سيساعدنا".
     
وتابع "كما يقولون، إنها منطقة صعبة، لكنني أعتقد أنه سيفعل ذلك، وأعتقد أن ملك الأردن سيفعل ذلك أيضا". 

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