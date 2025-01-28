السفير الإسرائيلي في الأمم المتحدة: إسرائيل تعتزم قطع كلّ الاتصالات مع الأونروا

أكّد السفير الإسرائيلي في الأمم المتحدة أن إسرائيل ستقطع كلّ الاتصالات مع وكالة الأونروا لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين وأيّ هيئة تنوب عنها، بعدما اتّهمت الدولة العبرية الوكالة الأممية مرارا بتقويض أمنها.



وقال داني دانون قبل اجتماع لمجلس الأمن في هذا الخصوص إن "إسرائيل ستنهي كلّ اتصالات التعاون والتواصل مع الأونروا أو أيّ جهة تنوب عنها".