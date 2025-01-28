مجموعة إم23 والقوات الرواندية تسيطران على مطار غوما

سيطرت حركة "إم23" والقوات الرواندية على مطار غوما، وهي مدينة كبيرة في شرق جمهورية الكونغو الديموقراطية باتت على وشك السقوط بالكامل في أيدي القوتين الحليفتين.



وقال مصدر أمني لوكالة فرانس برس: "لقد سيطروا على المطار، وقادة من حركة إم23 موجودون هناك"، لافتا إلى أن "أكثر من 1200 جندي كونغولي استسلموا ويتمركزون في قاعدة تابعة لقوات +مونوسكو+ (بعثة الأمم المتحدة في جمهورية الكونغو الديموقراطية)".