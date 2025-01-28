مفوّض الأونروا: الهجوم المتواصل على الوكالة يعرض مستقبل الفلسطينيين للخطر

أكد المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) فيليب لازاريني الثلاثاء أن "الهجوم الإسرائيلي المتواصل" على الوكالة يضر بالفلسطينيين، بعدما قررت الدولة العبرية قطع كل الاتصالات معها.



وقال لازاريني أمام مجلس الأمن الدولي "إن الهجوم المتواصل على الأونروا يضر بحياة ومستقبل الفلسطينيين في كل أنحاء الأراضي الفلسطينية المحتلة. إنه يقوض ثقتهم في المجتمع الدولي، ويعرض أي احتمال للسلام والأمن للخطر".